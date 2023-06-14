Мелитополь, 14 июня, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях составили свыше 850 военных. Об этом в ходе брифинга 14 июня сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ТАСС Работа расчета самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» в зоне СВО

«Потери противника на южноонецком и запорожском направлениях составили более 800 украинских военнослужащих», — уточнил Конашенков.

В целом ВСУ предприняли попытки наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Конашенков добавил, что на южнодонецком и запорожском направления российские военные ликвидировали 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также боевую машину РСЗО «Град».

Кроме того, на херсонском направлении потери ВСУ составили до 50 бойцов и САУ «Акация».

Как сообщало 14 июня ИА Регнум, по данным Минобороны, с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Эти данные не включают погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории.