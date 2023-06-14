Потери ВСУ на запорожском направлении превысили 800 военных
Потери ВСУ на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях превысили 850 военных
Мелитополь, 14 июня, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях составили свыше 850 военных. Об этом в ходе брифинга 14 июня сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Потери противника на южноонецком и запорожском направлениях составили более 800 украинских военнослужащих», — уточнил Конашенков.
В целом ВСУ предприняли попытки наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.
Конашенков добавил, что на южнодонецком и запорожском направления российские военные ликвидировали 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777 производства США, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также боевую машину РСЗО «Град».
Кроме того, на херсонском направлении потери ВСУ составили до 50 бойцов и САУ «Акация».
Как сообщало 14 июня ИА Регнум, по данным Минобороны, с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Эти данные не включают погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории.