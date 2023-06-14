Москва, 14 июня, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Решение германских властей объявить Россию «самой серьёзной угрозой» миропорядку в Европе и закрепить этот тезис в стратегии национальной безопасности — это результат той политики, когда на протяжении долгих лет европейцам вживляли в мышление образ опасности, идущей с Востока. Об этом корреспонденту ИА Регнум 14 июня заявил экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, теперь всё, что было скрыто, стало явным. Уже годами в Европе и в школах, и в учебных заведениях, и во всех стратегических институтах, и в военных организациях разыгрывалась стратегия противостояния Востоку. Она «потихоньку вживлялась» в образ мышления.

«Всегда угроза якобы шла только с Востока, и против Востока разрабатывались стратегии защиты», — сказал он.

При этом, как подчеркнул бывший депутат бундестага, заявление о том, что от России исходит угроза миру, требует обоснования, которое не очень легко предоставить. Гердт заявил, что он неоднократно призывал западных журналистов подумать о том, сколько военных баз стоит вокруг США и сколько вокруг России. И если честно ответить на этот вопрос, то сразу станет понятно, кто и кому на самом деле угрожает. Кроме того, есть смысл задуматься о том, сколько войн за последние 30 лет было спровоцировано Советским Союзом и Россией, и сколько Соединёнными Штатами Америки.

При этом, как пояснил Гердт, появление этой стратегии не будет иметь практических последствий, потому что она закрепляет старый материал. По его словам, можно сказать, что это чисто имиджевый ход, подготовка к которому велась всегда.

Также он обратил внимание на то, что в тексте этой стратегии есть пункт о том, что власти ФРГ делают ставку «на сохранение достойных доверия политических и военных каналов связи в отношениях НАТО и России с целью сокращения стратегических рисков и содействия прозрачности».

Как полагает Гердт, «это просто приоткрытая задняя дверь», оставленная на тот случай, когда «ослабнет хватка США» после новых выборов. Тогда, по мнению Гердта, можно будет начать конструктивный и прагматичный диалог. Потому что безопасность на европейском континенте без России не построить. И тем более если выступать против России.

«Это знают все политики, которые понимают хоть что-то, — подытожил экс-депутат бундестага. — Остальное — это «зелёное» идеологическое мракобесие, которого всё равно скоро не будет».

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, согласно представленной властями Германии стратегии национальной безопасности, они не стремятся конфликтовать с Россией, но будут защищать своих непосредственных союзников. Кроме того, Германия ратует за расширение состава ЕС за счёт таких государств, как Украина, Молдавия и даже Грузия. Ещё один пункт стратегии — это рост расходов на оборону ФРГ до 2% ВВП.

Также правительство Германии вознамерилось предотвратить возможное распространение украинского конфликта на соседние страны.

Ранее российская сторона неоднократно отмечала, что не несёт ни для кого угрозу, однако вынуждена защищаться из-за расширения НАТО на восток и отказа Запада предоставить РФ гарантии безопасности.