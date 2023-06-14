Новочеркасск, Ростовская область, 14 июня, 2023, 14:47 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на ГРЭС в Новочеркасске Ростовской области, сообщил Telegram-канал «112».

Сергей Пивоваров/РИА Новости Новочеркасская ГРЭС

Горит кровля одного из энергоблоков станции. Пожар распространился на 300 кв. м.

Пока нет информации о пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе Новочеркасской ГРЭС, на станции открытого горения нет. ГРЭС приостановила работу. Специалисты выясняют причины возгорания.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня пожар вспыхнул на территории Краснодарского НПЗ, его локализовали на площади 20 кв. м. Причиной пожара стал технологический сбой на факельном стояке завода.