Москва, 14 июня, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Деятельность трёх украинских диверсионно-разведывательных групп пресекли российские военные за сутки на купянском направлении, сообщил 14 июня на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Против украинских ДРГ военные применили артиллерию, также удары нанесли штурмовая и армейская авиация. В операции участвовали подразделения Западной группировки войск. Удары российские военные нанесли в Харьковской области в районах Синьковки, Берестового и Артёмовки.

Также на купянском направлении российские военные уничтожили до 30 украинских военных, боевую бронированную машину, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства и Krab — польского.

На краснолиманском направлении российские военные нанесли удары по ВСУ в ЛНР — в районах населённых пунктов Невское, Червоная Диброва, в ДНР — в районах Терн и Торского, а также в районе Серебрянского лесничества. Российские войска ликвидировали украинскую ДРГ в ДНР в районе населённого пункта Григоровка.

«За сутки потери ВСУ на данном направлении составили до 60 военнослужащих, боевая машина пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», — сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, в Минобороны заявили, что за сутки потери ВСУ на южнодонецком и херсонском направлениях превысили 850 военных. На донецком направлении это значение составило за сутки 205 человек.