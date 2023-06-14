Донецк, 14 июня, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Российские военные отразили атаки двух украинских мотопехотных рот на Времевском выступе. Об этом в ходе брифинга 14 июня заявил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

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«Отразили атаки двух мотопехотных рот на Времевском выступе в районе населённого пункта Макаровка в ДНР», — сообщил Конашенков.

Он добавил, что атаку удалось отбить при поддержке четырех танков и 11 боевых бронированных машин. Так, в ходе боёв российские военные ликвидировали четыре танка и семь украинских ББМ.

Как сообщало 13 июня ИА Регнум, Киев бросил на Времевский выступ подразделения, наспех сформированные из остатков бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ), ранее понесших большие потери. В Минобороны отметили, что за сутки российские войска отразили все атаки ВСУ на Времевском выступе и в районе Макаровки.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 13 июня заявил, что российские войска контролируют высоты Времевского выступа. Там же, по словам Рогова, идут тяжелые бои. Помимо артиллерии в работу активно включилась авиация. Он добавил, что быстрая и эффективная контратака российских бойцов позволила выбить украинских военных на севере населённого пункта Макаровка.