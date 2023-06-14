Москва, 14 июня, 2023, 14:42 — ИА Регнум. Правительство Москвы и группа компаний «Промомед» договорились о создании на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» исследовательского центра и производства биотехнологических продуктов. Соглашение подписали глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский и председатель совета директоров компании Петр Белый в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Правительство Москвы и группа компаний «Промомед» договорились о создании исследовательского центра и производства биотехнологических продуктов

В ОЭЗ «Технополис Москва» на площадке «Печатники» создадут современную научно-исследовательскую лабораторию, а также опытно-производственный участок, где будут разрабатывать новейшие препараты. В свою очередь, на площадке в Алабушево откроют производство отечественных биопрепаратов. Проект обеспечит выпуск аналогов зарубежных препаратов для лечения жизненно важных заболеваний и создаст базу для разработки и выпуска сверхновых отечественных оригинальных препаратов.

«Новое производство станет частью фармацевтического кластера особой экономической зоны», — заявил Овчинский. Он добавил, что под строительство предприятия выделен участок 3,2 гектара, а инвестиции в проект составят около 4,3 млрд рублей. Предприятие позволит создать более 400 рабочих мест, подчеркнул Овчинский.

Планируется, что на первом этапе мощность опытно-производственного участка составит около 250 тысяч флаконов лекарственных препаратов в год.