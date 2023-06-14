Москва, 14 июня, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Только в период с 4 июня Вооружённые силы Украины потеряли на линии боевого соприкосновения порядка 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 14 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

«Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории», — указал он.

Также Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки потери ВСУ только на запорожском направлении составили 800 человек и 20 танков. В целом Украина предприняла попытки наступать на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. В районе населённого пункта Пречистовка в ДНР были отражены атаки двух ротных групп ВСУ, потери противника составили пять танков и пять боевых бронемашин.

Кроме того, авиация сорвала атаку ВСУ в районе Жеребянки. Потери Украины в районах Первомайского и Петровского также успешно отражены, потери ВСУ составили более 205 человек.

Накануне президент России Владимир Путин отметил, что 4 июня Украина действительно попыталась перейти в контрнаступление. Однако с того момента несёт колоссальные потери как в живой силе, так и в технике. Президент уточнил, что противник пытается атаковать на четырёх направлениях, используя стратегические резервы. ВСУ уже лишились более 160 танков, а структура потерь в целом приближает к катастрофе. Российский лидер объяснил, что нормальное соотношение безвозвратных потерь к санитарным составляет 25–30%, тогда как у ВСУ уже около 50%.

В свою очередь, российские войска, отметил он, с начала украинского контрнаступления потеряли лишь 54 танка, часть из которых можно восстановить. А потери личного состава ВС РФ в десять раз меньше, чем у ВСУ.