Санкт-Петербург, 14 июня, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Российская разведка противостоит Западу не только на его территории, но и на территории стран на востоке. Об этом 14 июня, как сообщило ТАСС, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на круглом столе, посвящённом отечественному востоковедению, в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«За более чем вековую историю отечественной внешней разведки наша служба имела большие успехи на восточном направлении», — сказал глава СВР, возглавляющий также Российское историческое общество.

Нарышкин отметил, что успехам способствовал высокий уровень подготовки специалистов в российской разведке. Они глубоко изучили историю, культуру и языки востока.

Как сообщало ИА Регнум, Нарышкин в мае 2023 года во время международной встречи по безопасности спрогнозировал печальный конец для Запада. Он отметил, что западные страны могли бы совместно работать над сохранением стабильности в мире, но категорически отказались от этого.

Также Нарышкин, комментируя политику англосаксонских стран на Ближнем Востоке, посоветовал им заняться своими внутренними конфликтами, а лучше отправиться «к их старому приятелю, к дьяволу».