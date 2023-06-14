Москва, 14 июня, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Число обследованных пациентов с онкозаболеваниями в стране за последний год выросло на 18%, заявила 14 июня вице-премьер Татьяна Голикова в ходе осмотра нового комплекса Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова.

Александр Погожев ИА REGNUM Онкологическое отделение

«Одногодичная летальность в России снизилась на 14%», — уточнила Голикова.

При этом она добавила, что показатель смертности от новообразований в России за последние четыре года снизился на 4,6% и на 9% в Москве.

Как сообщало ИА Регнум, в России в июне 2022 года стартовала масштабная кампания по ранней диагностике онкозаболеваний. В эффективность диагностики и лечения рака большой вклад вносит информированность людей. Если болезнь диагностировать на ранней стадии, то шанс выздороветь гораздо выше.

В целях информационного сопровождения национального проекта «Здравоохранение» 20 июня прошлого года в стране стартовала коммуникационная кампания «Убедись, что ты здоров», направленная на профилактику онкозаболеваний.