Вена, 14 июня, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Соединённые Штаты знали о планах киевских властей по подрыву Каховской ГЭС с помощью контроля за целями поставленных ВСУ реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, однако не предотвратили этого. Об этом 14 июня заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

Как уточнил Гаврилов, слова которого процитировало ТАСС, РСЗО HIMARS является высокоточным комплексом, наводящимся с помощью американской системы GPS. При этом все выбранные украинской армией цели согласовываются с военными США на одной из их баз на европейской территории.

«Вы ведь хорошо помните, что на прошлой неделе, 6 июня, киевские террористы подорвали Каховскую ГЭС, в одночасье спровоцировав катастрофу для сотен тысяч мирных граждан. А до этого — летом-осенью 2022 года — по гидроэлектростанции только из РСЗО HIMARS ВСУ выпустили более 300 ракет. Американцы знали об этом. Но ничего не сделали, чтобы предотвратить катастрофу», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил, что произошедшее в Херсонской области после подрыва ВСУ Каховской ГЭС ЦП было отнесено к чрезвычайной ситуации федерального характера. При этом координировать работы по ликвидации ЧС будет правительственная комиссия.

Президент России Владимир Путин 13 июня заявил, что Москва не была заинтересована в разрушении Каховской, в то время как украинская армия давно пыталась разрушить гидроэлектростанцию и многократно обстреливала её из РСЗО HIMARS. Он добавил, что наводнение нанесло ущерб российским территориям и не позволило ВСУ вести наступление в регионе. Глава государства указал, что для российской армии это направление было желательным.

В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС, после чего началось разрушение плотины. Неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища привёл к затоплению более 30 населённых пунктов в Херсонской области. После этого с попавших в зону ЧП территорий эвакуировали свыше 7 тыс. человек.