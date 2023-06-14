Москва, 14 июня, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Новая станция контроля космоса в Западном военном округе в два раза ускорила обнаружение объектов, она способна выявлять объекты размером в 10 см, сообщили 14 июня в пресс-службе Министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам заместителя главнокомандующего ВКС Александра Головко, с вводом новой станции в строй количество сопровождаемых малоразмерных космических аппаратов увеличилось в четыре раза.

При этом минимальный размер сопровождаемого космического объекта уменьшился до 10 см. Также сократилось в два раза время обнаружения малоразмерных космических объектов после запуска.

Работу нового объекта системы контроля космического пространства 14 июня проинспектировал министр обороны Сергей Шойгу, совершивший рабочую поездку в Западный военный округ.

Головко доложил главе Минобороны о технических и функциональных характеристиках станции, рассказав о перспективах дальнейшего развития нового объекта.

Шойгу в ходе поездки доложили, что к 2027 году с увеличением контролируемой области околоземного пространства время обнаружения космических аппаратов после запуска или манёвра сократится в четыре раза. Скорость определения назначения иностранных космических аппаратов — в два раза.