Москва, 14 июня, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Американские БМП Bradley — это старые машины, предназначенные для небольших, локальных конфликтов, а их модернизация не привела к успеху. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Ранее издание InfoBRICS опубликовало статью, в которой говорится, что Украина потеряла большую часть БМП Bradley из-за того, что на Западе недооценили возможности российской армии. Издание указывает две причины, по которым страны Запада и украинская армия просчитались. Это необъективная оценка боевых возможностей армии России, а также неоправдавшиеся ожидания ВСУ, возлагаемые на вооружение и подготовку НАТО. Поэтому авторы материала не исключают поражение Украины и очередной геополитический провал НАТО.

Военный эксперт рассказал, что в ходе неудачной модернизации Bradley стал сверхтяжелой формой БМП, которая уже не так удобна для современного военного конфликта и теряет преимущества стандартной боевой машины с быстротой передвижения. Леонков отметил, что Bradley уступает даже французскому колёсному танку AMX-10RC. По мнению военного эксперта, если американские БМП и оправдали себя в колониальных битвах с заведомо слабыми противниками, то отправлять «Брэдли» на Украину было чистой воды самоубийством.

«Bradley даже после модернизации осталась неудачным конструкторским решением. Для колониальных войн такая машина подходила, но для конфликтов, где применяется высокотехнологичное оружие — это братская могила пехоты. У Bradley алюминиевая броня, много композитных материалов в составе, и если личный состав не успевал выскочить из этой машины, то задыхался внутри от едкого дыма», — пояснил Леонков.

Военный эксперт отметил, что ещё в начале СВО многие аналитики за рубежом говорили, что невозможно выиграть у ядерной державы. Без поддержки западных стран Украина не смогла бы противостоять России. Более того, как рассказал эксперт, в развязывании украинского конфликта для НАТО важным был не сам военный конфликт, а сопутствующие факторы.

«Ставка была не на военный конфликт, который в том числе нужен, чтобы ослабить Россию и в промышленном, и экономическом плане. Ставка была на блицкриг, чтобы весной прошлого года всё закончилось, пакеты санкций должны были сыграть роль. Хотели, чтобы внутри страны возник конфликт противоречий между правительством и гражданами. Запад действовал на внутреннюю повестку, в надежде, что именно это поставит Россию на колени», — подчеркнул Леонков.

Военный эксперт отметил, что именно информационная составляющая стала одной из определяющих сил, через которую западные державы воздействовали на Россию. Зарубежные СМИ писали об ослаблении российской армии и её потерях, невозможности противостоять с целью создания волнений, напряжённых настроений внутри страны. По словам эксперта, несмотря на то, что многие СМИ пишут о признании провала ВСУ, США будут продолжать поддерживать конфликт на Украине из-за выгоды.

«Запад считает, что, оказывая на нас давление экономическими санкциями, ограничениями, продолжая снабжать ВСУ вооружением, добьётся результатов. Но их могут добиться лишь США, которые все деньги вкладывают в свой военно-промышленный комплекс. Чем дольше продолжается конфликт на Украине, тем больше денег Штаты смогут заработать благодаря военно-промышленному комплексу. Европейские страны поставляют оружие на Украину, но вкладываются в военно-промышленный комплекс США, чтобы взамен получить американское вооружение», — рассказал военный эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня пресс-служба Министерства обороны показала кадры захвата российскими военными танков Leopard, произведённых в Германии, и бронемашин Bradley производства США.

Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами отметил, что американские бронемашины Bradley и немецкие танки Leopard прекрасно горят, как и предполагалось.

При этом телеканал CNN рассказал, что ВСУ потеряли уже 15% поставленных Вашингтоном машин Bradley. Эти БМП преимущественно используются для перевозки личного состава на поле боя, обеспечивая огневую поддержку. В конце января на Украину была доставлена ​​первая партия более чем из 60 таких БМР.