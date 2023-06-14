Каир, 14 июня, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Стремление ряда государств вступить в группу БРИКС (в которую сейчас входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) отражает желание этих стран защититься экономически, сказала ИА Регнум главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Ирина Звягельская.

«Мы сейчас наблюдаем общую тенденцию: многие страны Ближнего Востока вступают в различные региональные объединения экономического плана. Мы это видим и на примере ЕАЭС, и на примере БРИКС. Эта тенденция отражает, с одной стороны, их желание защититься экономически — тем более, что организации не предъявляют непреодолимых требований, которые бы мешали членству. А с другой — это стремление укрепить свои позиции на разных площадках», — сказала Звягельская.

По её словам, в данный момент в мире наблюдается «усиление позиций региональных держав», хотя кто-то это делает в большей степени, а кто-то — в меньшей.

«Но в любом случае — эта вещь очень хорошо прослеживается на Ближнем Востоке, где силу набирают региональные державы: Турция, Иран, Саудовская Аравия. Египет, традиционно считающийся одним из лидеров арабского мира, сейчас тоже выходит на новые позиции. Присоединение к БРИКС следует рассматривать в этом общем контексте», — считает эксперт.

Ранее посол России в Каире Георгий Борисенко подтвердил, что Египет подал заявку на вступление в БРИКС.

«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, — это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует», — сообщил посол.

Борисенко отметил желание Египта развивать торговлю и другие виды взаимодействия с Россией. По словам посла, Москва уже поддержала желание Каира вступить в объединение.

С марта Египет официально стал новым членом созданного группой БРИКС Нового банка развития (НБР), который предназначен для финансирования инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах «четверки» БРИКС и в развивающихся странах. Принятие Египта в НБР было одобрено в декабре 2021 года. Осенью того же года аналогичное решение было принято в отношении ОАЭ и Бангладеш.