Москва, 21 июня, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Более 30 российских компаний за последний год получили от государства поддержку в виде грантов на общую сумму 4,75 млрд рублей. Эти деньги выделены на разработку и создание импортозамещающей отечественной продукции под нужды крупных российских корпораций.

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Предоставление гранта на «доращивание» продуктов под нужды большого бизнеса с марта 2022 года предусмотрено стратегической инициативой «Взлёт — от стартапа до IPO», которая в свою очередь соответствует целям и задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Размер гранта составляет от 25 до 250 млн рублей. Для его получения необходимо выполнить несколько обязательных условий:

— финансирование проекта из внебюджетных источников не менее чем на 100% от суммы гранта;

— срок реализации проекта не должен превышать 6 лет (срок грантового финансирования — максимум 3 года);

— выручка грантополучателя за последний год (или в среднем за последние 3 года) должна составлять от 0,5 до 10 млрд рублей.

Наконец, главное: получателями грантов по проекту «Взлет — от стартапа до IPO» могут стать компании, которые поставляют крупному бизнесу технические решения, созданные с использованием приоритетных технологий, таких как искусственный интеллект, перспективные космические системы, квантовые сенсоры, сети 5G, технологии создания портативных источников энергии, современного промышленного оборудования, технологии новых материалов и веществ.

К примеру, в 2023 году первыми победителями конкурсного отбора стали два технологических предприятия из Москвы. «Программа «доращивания» является важным инструментом поддержки технологических компаний, направленным на разработку и внедрение новой продукции под задачи российских корпораций. Поддержка первых двух проектов на более 175 млн руб. в 2023 году — это еще один шаг к развитию инновационного потенциала России и укреплению ее позиций на мировой арене», — пояснил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

Московская компания «ЖД Транс» получит 114,5 млн рублей на производство поглощающих аппаратов для железнодорожного транспорта на основе новой эластомерной композиции. Такие аппараты необходимы в производстве АО «Трансмашхолдинг», они призваны поглощать большую часть кинетической энергии при соударении или резком растягивании вагонов в сцепке. У новой разработки есть одно важнейшее для российских реалий преимущество: она сохраняет эффективность в условиях критически низких температур от — 40 °С до — 60 °С.

Другой победитель — ООО «ПиЭлСи Технолоджи» — получит 61 млн рублей на доработку и организацию серийного производства сетевых промышленных коммутаторов TOPAZ SW, необходимых в работе ПАО «Россети». Это высокопроизводительные отечественные промышленные коммутаторы с поддержкой интерфейсов 10 Гбит, отвечающие требованиям безопасности критической инфраструктуры. «Критически важной особенностью ПТК TOPAZ является сочетание функционала дистанционного управления с реализацией встроенных алгоритмов киберзащиты и информационной безопасности», — пояснили на предприятии.

В «Россетях» считают, что российский электросетевой рынок просто не может решать все возникающие задачи без отечественного энергетического оборудования, без прикладных инновационных разработок в этой области. «Внедрение адресных инструментов финансирования для предприятий будет способствовать успешной работе в этом направлении», — подчеркнул главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров.

Тщательный отбор проектов на конкурсной основе ведёт грантовый комитет. Всего с 5 сентября 2022 года по 15 марта 2023 года на участие в конкурсе поступило 99 заявок с общим объемом запрашиваемых средств — 14 млрд рублей, но им ещё предстоит пройти несколько этапов отбора. Большинство заявок направлено на создание технологической продукции в интересах таких крупных заказчиков, как: «Газпром», «КАМАЗ», «РЖД», «Газпром Нефть», «Трансмашхолдинг», ОСК, «Росатом».

К примеру, ижевская научно-производственная фирма «Евродеталь» получила 30 млн рублей на проект по созданию производства труб для автомобильной промышленности с повышенными техническими требованиями. Они будут использоваться на производстве компании «КАМАЗ». «В этом году мы также можем помочь производственным предприятиям Удмуртии с оформлением заявки на грант», — информирует врио директора АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» Владимир Смирнов.

В Калужской области в 2022 году грантовое финансирование получили сразу два заявителя на общую сумму 370 млн рублей — Калужский завод путевых машин и гидроприводов и Калужский завод энергетического машиностроения. На конкурс компании представили инновационные разработки с высоким импортозамещающим потенциалом: вагон-платформу с улучшенными характеристиками и оборудование для нанесения минерального покрытия, повышающего износостойкость железнодорожных колесных пар.

«Спрос на эти продукты есть. Он будет расти. Крупные корпорации переводят заказы, которые размещали за рубежом, в Россию и подбирают подходящих поставщиков. Калужская область заинтересована в том, чтобы наш бизнес как можно больше и активнее участвовал в таких программах», — подчеркнул глава региона Владислав Шапша.

Как сообщало ИА Регнум, цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

Государственная программа развития высокотехнологичных стартапов «Взлет — от стартапа до IPO» предполагает комплексную финансовую и нефинансовую поддержку с момента выращивания перспективной идеи до стадии выхода компании на рынок капитала. Подать заявку на участие в ней можно через Цифровую платформу МСП. РФ, созданную по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».