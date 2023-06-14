Москва, 14 июня, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что правительство рассмотрит проект, определяющий состав многодетных семей. В частности, как он заявил во время правительственного часа в Госдуме 14 июня, документ определяет как многодетные семьи с тремя и более детьми.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственная дума

«В правительство внесён проект документа, в котором семьи с тремя и более детьми определяются как многодетные», — сообщил Котяков.

Ранее о том, что в России необходимо точно определить понятие многодетной семьи, говорил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что это необходимо для единой трактовки на федеральном уровне и на уровне регионов. Министр также отметил, что реализация инициативы потребует дополнительных бюджетных расходов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, парламентарии заявили о необходимости стимулировать желание россиян создавать многодетные семьи. Согласно законопроекту о правовом положении, многодетной может считаться семья, в которой воспитываются и проживают трое и более детей, в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы до достижения 18 лет. Планируется, что статус многодетных семей сохраняется и за теми семьями, которые уже признаны таковыми в соответствии с региональным законодательством. Соответствующий проект в Госдуму внесли депутаты от КПРФ.