Санкт-Петербург, 14 июня, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Ситуация в Артёмовске непростая, но российские войска её контролируют, заявил 14 июня врио главы региона Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Он подчеркнул, что ситуация в Артёмовске сложная, но абсолютно контролируемая. ВСУ непрерывно атакуют город с беспилотников.

«Ситуация стабилизируется достаточно успешно на флангах, которые противник видит как некую точку уязвимости», — заявил Пушилин.

Артёмовск, освобождение которого длилось 224 дня, находится под контролем российских военных с 20 мая. 13 июня в Минобороны сообщили, что ВСУ пытались вклиниться в оборону российской армии в направлении Клещеевки, но им не удалось добиться успеха.

В ведомстве добавили, что за сутки потери ВСУ к югу от Артёмовска составили 350 человек. Украинская сторона продолжает попытки атаковать российские позиции в городе, поскольку он важен для ВСУ как транспортный узел.