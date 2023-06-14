Донецк, 14 июня, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Ситуация на южнодонецком и марьинском направлениях остается контролируемой. Об этом 14 июня сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Ситуация на южнодонецком направлении остается сложной, но контролируемой», — сказал Пушилин.

Он добавил, что на одном из самых сложных участков, южнодонецком, как бы противник ни старался, продвинуться на серьезные расстояния у него не получается. На марьинском направлении сейчас оперативный контроль также у российских сил.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня Пушилин заявил, что дополнительная переброска чеченских подразделений должна ускорить затянувшееся освобождение Марьинки, стратегически необходимое для продвижения российских войск в районе Донецка. Он добавил, что украинские военные там оборудовали достаточно серьёзный укрепрайон. Как отметил Пушилин, освобождение Марьинки позволит свести к минимуму обстрелы Петровского и Кировского районов Донецка.

В Минобороны России 4 июня сообщили об активных боевых действиях штурмовых групп отряда «Ахмат» на марьинском тактическом направлении. Тогда российские военные ликвидировали склады с боеприпасами ВСУ в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка.