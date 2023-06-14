Санкт-Петербург, 14 июня, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Контрнаступление украинской армии недооценивать нельзя, однако российские войска смогли провести серьёзную работу над ошибками и недоработками. Об этом 14 июня заявил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

Как отметил Пушилин, наступление ВСУ нельзя недооценивать, однако, по его мнению, Вооружённые силы России провели серьёзную работу над ошибками и недоработками.

«Как бы противник ни старался, продвинуться серьёзно у него не получается», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американская газета Washington Post написала, что подготовленная по стандартам НАТО 37-я бригада ВСУ во время контрнаступления понесла большие потери. По словам украинских военных, они попали под обстрел российских войск и им не хватало танков и другой тяжёлой техники, а также поддержки артиллерии.

До этого портал InfoBRICS сообщил, что западные государства недооценили мощь Вооружённых сил России и из-за этого ВСУ потеряли большую часть поставленных им американских БМП Bradley. Как считают авторы издания, киевские власти и их союзники ошибочно придерживались невысокого мнения о возможностях российской армии, а также ждали нереалистичных результатов от предоставленных ВСУ подготовки и оборудования НАТО.