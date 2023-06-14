Сочи, Краснодарский край, 14 июня, 2023, 12:53 — ИА Регнум. В Сочи вышедшая из берегов из-за дождей река Мзымта вернулась в русло, заявили 14 июня в краснодарском управлении МЧС, сообщил ТАСС.

Мзымта

Также вышла из берегов река Мацеста. В городе размыло два автомобильных моста, но есть объездные пути. Сотрудники МЧС России устраняют последствия непогоды.

В ночь на 14 июня в Краснодарском крае подтопило 183 придомовых территории и четыре дома в десяти населённых пунктах. При этом не социально-значимых объектов не зафиксировали.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813098" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее сообщало ИА Регнум, что Мацеста, выйдя из берегов, подтопила Хостинский район Сочи. Первые этажи зданий, цоколи и придомовые территории оказались под водой. Разливы рек связаны с сильными ливнями. В городе закрыли пляжи.