В Сочи вышедшая из берегов река Мзымта вернулась в русло
Сочи, Краснодарский край, 14 июня, 2023, 12:53 — ИА Регнум. В Сочи вышедшая из берегов из-за дождей река Мзымта вернулась в русло, заявили 14 июня в краснодарском управлении МЧС, сообщил ТАСС.
Также вышла из берегов река Мацеста. В городе размыло два автомобильных моста, но есть объездные пути. Сотрудники МЧС России устраняют последствия непогоды.
В ночь на 14 июня в Краснодарском крае подтопило 183 придомовых территории и четыре дома в десяти населённых пунктах. При этом не социально-значимых объектов не зафиксировали.
Ранее сообщало ИА Регнум, что Мацеста, выйдя из берегов, подтопила Хостинский район Сочи. Первые этажи зданий, цоколи и придомовые территории оказались под водой. Разливы рек связаны с сильными ливнями. В городе закрыли пляжи.