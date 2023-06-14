Курск, 14 июня, 2023, 12:49 — ИА Регнум. При обстреле украинской армией посёлка Глушково в Курской области получили ранения два мирных жителя. Об этом 14 июня сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Посёлок Глушково попал под обстрел со стороны Украины. Зафиксировано семь прилётов. Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести», — написал он.

Старовойт уточнил, что в данный момент пострадавших доставили для оказания помощи в Глушковскую центральную районную больницу и в скором времени перевезут в областную больницу.

Глава региона отметил, что в результате обстрела получили повреждения окна и балконы двух многоквартирных домов и двух частных домовладений, а также четыре автомобиля. Он добавил, что также повреждения получили детский сад, районный Дом культуры и два административных здания, при этом часть посёлка осталась без света.

Кроме этого, он добавил, что российские пограничники сбили над Глушково дрон, с помощью которого ВСУ корректировали огонь, и поблагодарил их за работу.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Старовойт написал, что ВСУ обстреляли в Курской области посёлки Тёткино и Глушково. Он уточнил, что при этом никто не пострадал и был повреждён один автомобиль.