Москва, 14 июня, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что семьи, проживающие в новых регионах страны, получили 80 тысяч сертификатов на материнский капитал. Он заявил об этом в среду, 14 июня.

РИА Новости Женщины с детскими колясками

«Семьи получили 80 тысяч сертификатов на материнский капитал. В новых регионах работают уже более 100 клиентских служб для оформления социальных выплат по российскому законодательству», — сказал Котяков во время правительственного часа в Госдуме.

Министр также поблагодарил депутатов за поддержку инициатив его ведомства и сообщил, что уровень бедности в стране снизился до 9%, а соцконтракты охватили около 900 тысяч человек, более 70% из которых смогли увеличить свои доходы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что с начала 2023 года российские семьи с маленькими детьми получили сразу несколько новых мер поддержки, среди которых — расширение возможностей по использованию маткапитала и новые условия программы «Семейная ипотека». Выплаты предоставляются на каждого ребёнка до трех лет, в том числе первенца. Так, 20 тысяч семей с маленькими детьми начали получать ежемесячнуую поддержку из средств маткапитала, и уже более 200 семей оформили пособия на двух и более детей.

Котяков пояснил, что ранее этой возможностью пользовались только родители вторых детей. Выплату из материнского капитала можно получить в дополнение к единому пособию. С 1 февраля 2023 года маткапитал и иные выплаты на детей проиндексировали на 11,9%, что позволило достичь размера выплаты на первого ребенка в 587 тысяч, на второго — 775,6 тысячи рублей.