Минск, 14 июня, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Скоро конфликт на Украине завершится, но и после него со стороны Запада следует ожидать много проблем, заявил 14 июня белорусский президент Александр Лукашенко в эфире «России 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«К этому (окончанию украинского конфликта. — Прим. ИА Регнум) уже большие предпосылки», — заявил он.

При этом он добавил, что «очумелые с Запада» создадут ещё проблемы и после прекращения боевых действий на Украине.

Он также сказал, что Белоруссии со всех сторон приходится ожидать удара, в том числе со стороны Польши и Прибалтики.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня президент России Владимир Путин заявил, что российское руководство будет решать, какие дальнейшие шаги предпринимать в рамках СВО, исходя из складывающейся ситуации.

По словам президента, несмотря на необходимую корректировку целей спецоперации, в целом они — демилитаризация и денацификация Украины — носят фундаментальный характер.