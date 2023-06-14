Минск, 14 июня, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 14 июня, что республика вступит в конфликт на Украине в случае агрессии против Минска. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ТЯО в Белоруссии

«Мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада много проблем создадут», — заявил Лукашенко.

Ранее он уже касался вопроса участия республики в конфликте на Украине. Как сообщало ИА Регнум, Лукашенко заявил, что, «если хоть один солдат придет на территорию Белоруссии», он не станет тянуть с ответом, который будет «жесточайшим». Белорусский лидер подчеркнул, что Россия в ходе СВО не осуществляет никакого «вторжения», а только защищает собственные интересы.

Позднее Лукашенко также заявил о необходимости перемирия на Украине. По оценке белорусского президента, Запад не заинтересован в этом и только Вашингтон может дать отмашку Киеву, чтобы остановиться, но перемирие в любом случае необходимо. Лукашенко заявил, что скорейшее начало переговоров — единственный путь к успеху.