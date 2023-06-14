Москва, 14 июня, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Некоторым посетителям парка Сокольники не понравилась большая компания подростков в костюмах животных. Они вызвали полицию и попросили разогнать «волчат, лисят и ежей». Прибывший на место наряд правоохранителей не стал разгонять мирно гуляющую компанию пёстро одетых подростков и даже сделал пару снимков с ними. Сообщил источник ИА Регнум.

ИА REGNUM Фурри

11 июня в парке Сокольники у подростков, которые называют себя фурри (люди, интересующиеся антропоморфными животными), была организована встреча московского сообщества. Большое количество школьников и студентов пришли в парк, чтобы показать свои красочные костюмы и встретиться с друзьями.

«Большинство участников были в сьютах — это такие костюмы у фурри. Они всегда яркие и привлекают внимание. Любой желающий может придумать под себя свой образ. В костюмах всегда выделяется голова-маска, она изготавливается из пластиковой основы и всегда главная часть костюма», — рассказал один из организаторов встречи в Сокольниках Кирилл Сорокин.

Кому-то в парке яркие цвета показались неуместными, а компания подростков, изображающих животных, подозрительной. Неизвестные вызвали полицию, сообщив правоохранителям, что в парке «беснуется толпа агрессивных подростков». Прибывший на место наряд полиции готовился к враждебно настроенной толпе, а по факту встретил школьников, которые просто были одеты в яркие костюмы и не мешали посетителям парка. Полиция опросила очевидцев, и последние заявили, что ребята никому не мешают, а, наоборот, радуют маленьких посетителей парка, которым нравятся яркие костюмы.

ИА REGNUM Фурри

«Я не знаю, кто вызвал полицию. Кому мы могли помешать? Приехал патруль, но вместо того, чтобы нас разгонять, они просто поинтересовались, кто мы такие. Пофотографировались с нами и спросили, куда дальше двинется наш зверинец, чтобы понимать, откуда еще могут поступать звонки на нас в ближайшее время. У нас даже есть разрешение от администрации парка «Сокольники», что они не против, чтобы мы у них погуляли», — заявил организатор встречи.

Он добавил, что людям костюмы сообщества обычно нравятся, а дети и вовсе в восторге.