Москва, 14 июня, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Мали Ассими Гойтой, говорится в сообщении, опубликованном 14 июня на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Особое внимание уделено торгово-экономическим связям, включая поставки в Мали российской пшеницы, а также удобрений и топлива», — отмечается в сообщении.

Во время беседы Гойта поблагодарил Путина за оказываемую гуманитарную помощь, содействие в безопасности, нейтрализации террористической угрозы и стабилизации обстановки в Мали.

Кроме того, лидеры обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных российско-малийских отношений.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига заявил, что поставки военной техники из России в Мали дали возможность переломить ситуацию с терроризмом в стране и теперь боевики не так активны. Он подчеркнул, что теперь малийская армия вызывает страх у террористов. В частности, Россия поставляет в Мали военно-транспортные вертолёты Ми-171, военные самолеты — штурмовики Су-25, а также боевые вертолеты типа Ми-24П и Ми-8.

Также глава МИД Сергей Лавров посетил в начале февраля Мали с рабочим визитом. На двусторонних переговорах в Мали обсудили вопросы расширения сотрудничества между Россией и Мали в торгово-экономической и инвестиционной сферах.