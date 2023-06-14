Берлин, 14 июня, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Германия в среду, 14 июня, впервые в своей истории представила стратегию национальной безопасности. Как следует из текста документа, Россию в ФРГ посчитали «самой серьёзной угрозой» европейского миропорядка, а определяющим фактором стратегии стали перемены, вызванные специальной военной операцией на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Власти страны отметили, что не настроены конфликтовать с Россией, но будут защищать своих непосредственных союзников. Также Германия выступила за расширение состава Евросоюза за счёт Украины, Молдавии и, потенциально, Грузии.

Ещё одним пунктом стратегии стало повышение расходов на оборону страны. В частности, до 2% ВВП.

«Тем самым мы выражаем твёрдую приверженность НАТО и ЕС и укрепляем Бундесвер с целью выполнения им основной задачи по обороне страны и альянса (2%)», — говорится в документе.

Германия уточнила, что достичь этого планируется не сразу, а в течение нескольких лет. Вместе с тем ФРГ также собирается снизить зависимость от импорта энергоресурсов через расширение поставок и создания стратегических запасов.

Правительство страны также отметило необходимость предотвратить потенциальное распространение украинского конфликта на соседние государства. Общий объём документа составил более 40 страниц.

О том, что Германия примет стратегию нацбезопасности с учётом угроз, в первую очередь «исходящих от России», ранее заявил канцлер страны Олаф Шольц. Он заявил, что новая роль Германии требует новой стратегической культуры. Глава правительства отметил, что ФРГ долгое время принимала решения по нацбезопасности на фоне мирной Европы, но теперь будет ориентироваться на актуальные угрозы.

Германия пересмотрела своё традиционно дружественное отношение к России после начала специальной военной операции на Украине. Германские политики внезапно признали, что якобы неверно оценивали президента России Владимира Путина, а президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер извинился, что устанавливал торговые связи с Москвой. В том числе свою позицию изменил и Шольц. Российский лидер отмечал, что подобное поведение — выбор людей, руководствующихся не интересами собственного народа, а союзническими обязательствами. Путин назвал это ошибкой с негативными последствия для Европы и для Германии в частности. При этом президент России неоднократно подчёркивал, что открыт для контактов с германским правительством.

Показательной также стала высылка Германией из страны более 20 российских дипломатов. Министерство иностранных дел Германии объяснило это необходимостью сокращения присутствия спецслужб России на немецкой территории. В свою очередь, МИД России пообещал в качестве ответной меры ограничить максимальное количество сотрудников немецких диппредставительств в стране. Позже официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила о высылке более 20 немецких дипломатов из России.