Луганск, 14 июня, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии обнаружили подпольное производство взрывных устройств для диверсий в ЛНР, сообщила 14 июня пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Иностранные наемники

«В помещениях, связанных сетью подземных ходов, зафиксированы признаки присутствия иностранных наёмников», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что производство наладили в гаражном кооперативе. Там сотрудники Росгвардии нашли множество вскрытых боеприпасов различного типа, чертежи российской военной техники, а также автомобильные номера европейского государства и полотно с лозунгами на польском языке. Предметы изъяли и уничтожили.

Как сообщало ИА Регнум, в Меловском районе ЛНР стражи порядка обнаружили семь ящиков с боеприпасами ВСУ. На бывших местах дислокации украинских военнослужащих изъяли 20 гранат Ф-1 и около 10 тысяч патронов.

Также 13 июня сотрудники Росгвардии обнаружили новые схроны с боеприпасами и ракетами украинских сил на территории ДНР. Бойцы нашли тайник с более чем 70 противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР). Кроме того, они изъяли около 200 крупнокалиберных снарядов и мин, заряды к РСЗО, гранатомёты и взрывчатку.