Москва, 14 июня, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Напавший на жену и дочь в Москве мужчина, позднее выпавший из окна, мог это сделать из-за нежелания разводиться с супругой. Об этом 14 июня сообщил Telegram-канал «112».

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Мужчина, напавший с ножом на жену и дочь на юго-западе Москвы, психанул из-за разрыва с супругой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 41-летняя Ольга давно собиралась развестись, однако её муж Андрей отказывался давать ей развод. Вечером 13 июня женщина заявила, что намерена решить этот вопрос в суде, с чем её муж не хотел мириться.

Утром он напал с ножом на жену и дочь, серьёзно их ранил, однако женщины смогли выбежать в подъезд, глава семьи погнался за ними до третьего этажа, но они спрятались в квартире соседа.

«Парень оказал первую помощь и вызвал скорую, а Андрей вернулся в свое жильё и вылез на балкон. Закончилось всё ещё трагичнее. Андрей выпал с шестого этажа. Его пытаются спасти врачи», — заключается в сообщении.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что мужчина забаррикадировался в квартире одного из домов на юго-западе Москвы. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Позднее в Сети появились кадры с места инцидента, на которых он угрожает покончить с собой.