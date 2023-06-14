Жители Москвы выбрали цвета для трёх новых линий метро
Собянин: москвичи выбрали изумрудный, графитовый и рубиновый цвета для новых линий метро
Москва, 14 июня, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Рубиновый, изумрудный и графитовый цвета выбрали жители Москвы для обозначения на схеме метро трёх будущих линий, сообщил 14 июня официальный сайт мэра российской столицы.
Голосование по выбору цветов руководство города проводило в проекте «Активный гражданин». По его итогам, для Троицкой линии выбран изумрудный, для Рублёво-Архангельской — графитовый и для Бирюлёвской — рубиновый цвет. Участвовали в голосовании 56 275 человек.
По словам Собянина, голосование по нововведениям в городе всегда вызывает активный интерес. Он напомнил, что москвичи в феврале выбрали названия будущих станций на новых ветках метро.
«Строительство трёх радиальных линий — основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придёт в отдалённые районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию», — сказал Собянин.
Власти Москвы планируют завершить строительство Троицкой, Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской станций в ближайшие годы. В октябре прошлого года Собянин заявил, что Троицкую станцию метро откроют в 2024 году. Названия для станций этой линии утвердили в 2021 году.