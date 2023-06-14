Москва, 14 июня, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Рубиновый, изумрудный и графитовый цвета выбрали жители Москвы для обозначения на схеме метро трёх будущих линий, сообщил 14 июня официальный сайт мэра российской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Метро

Голосование по выбору цветов руководство города проводило в проекте «Активный гражданин». По его итогам, для Троицкой линии выбран изумрудный, для Рублёво-Архангельской — графитовый и для Бирюлёвской — рубиновый цвет. Участвовали в голосовании 56 275 человек.

По словам Собянина, голосование по нововведениям в городе всегда вызывает активный интерес. Он напомнил, что москвичи в феврале выбрали названия будущих станций на новых ветках метро.

«Строительство трёх радиальных линий — основная задача для Московского метрополитена на ближайшие годы. Метро придёт в отдалённые районы и свяжет их с другими частями города через Большую кольцевую линию», — сказал Собянин.

Власти Москвы планируют завершить строительство Троицкой, Рублёво-Архангельской и Бирюлёвской станций в ближайшие годы. В октябре прошлого года Собянин заявил, что Троицкую станцию метро откроют в 2024 году. Названия для станций этой линии утвердили в 2021 году.