* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 14 июня, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Суд отклонил иск певицы Земфиры Рамазановой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к Минюсту с требованием признать незаконным решение о включении её в перечень иноагентов, следует из постановления Замоскворецкого суда Москвы.

Виталий Белоусов / РИА Новости Земфира

«В удовлетворении исковых требований отказать», — сказала судья Наталья Хайретдинова.

Земфиру включили в перечень иноагентов в феврале. В Минюсте тогда сообщили, что певица даёт концерты «в недружественных странах», во время которых выступает против спецоперации. В марте депутаты Госдумы направили обращение в Генпрокуратуру с требованием лишить всего имущества в России Земфиру после выхода её песни про «заболевшую» родину. После этого в мае певица обратилась в Замоскворецкий суд Москвы, чтобы оспорить решение Минюста.