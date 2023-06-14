Москва, 14 июня, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Судью Московской федерации футбола обвинили в изнасиловании. В полицию обратилась супруга мужчины, которая нашла у него интимные фото несовершеннолетней соседки. Кроме того женщина сообщила, что её супруг совершал насилие в отношении собственной падчерицы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов, ИА REGNUM

43-летнего судью Московской федерации футбола сейчас проверяет полиция. Пока мужчина был в отъезде, его супруга случайно нашла в его компьютере интимные фотографии 15-летней девочки, которая живёт по соседству. После этого женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением. По словам жены, такой случай далеко не первый. Женщина объяснила, что с 2014 года её супруг совершал насильственные действия сексуального характера в отношении собственной падчерицы. Когда это началось, девочке было всего 6 лет. Женщина рассказала полицейским, что и сама стала жертвой изнасилования около года назад. Но долго не решалась кому-либо рассказывать о происходящем в её семье.

«Поступило заявление от 43-летней жительницы Москвы о том, что она обнаружила у своего 43-летнего мужа на компьютере фотографии несовершеннолетней соседки в обнаженном виде. Также она сообщила, что её несовершеннолетняя дочь и она сама подвергались насильственным действиям сексуального характера со стороны данного мужчины», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению проводится проверка под контролем Следственного комитета.