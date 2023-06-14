В Сочи из-за разлива реки затопило дома, власти закроют пляжи
Мэр Сочи Копайгородский сообщил о закрытии пляжей и запрете купания из-за непогоды
Сочи, Краснодарский край, 14 июня, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Власти Сочи приняли решение о закрытии пляжей до восстановления погоды, в связи с чем купание в море запрещено. Об этом 14 июня сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своём Telegram-канале.
«Сегодня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих», — написал он.
Мэр Сочи уточнил, что городские власти ожидают продолжения обильного выпадения осадков и приготовились к любому развитию событий для оказания помощи населению и оперативного восстановления нормальной работы инфраструктуры.
Копайгородский отметил, в работах по устранению последствий сильных дождей в микрорайоне Мацеста принимают участие 184 человека и задействовано 42 единицы техники.
Также он указал, что информации о пострадавших не поступало, и добавил, что в результате непогоды подтоплены домовладения на шести улицах и дороги, а также получил повреждения газопровод. В настоящее время проводятся восстановительные работы.
Как передавало ИА Регнум, ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что из-за сильных дождей в Сочи вышла из берегов река Мацеста в Хостинском районе. При этом произошло подтопление автомобилей, придомовых территорий, цокольных помещений и первых этажей зданий.