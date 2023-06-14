В Москве напавший на жену и дочь мужчина угрожает покончить с собой
Москва, 14 июня, 2023, 11:35 — ИА Регнум. В Сети появились первые кадры с места ЧП на юго-западе Москвы, где мужчина угрожает покончить с собой, сообщил 14 июня Telegram-канал 112.
Иван Шилов ИА REGNUM
«Силовики уже прибыли на Южнобутовскую улицу», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции пытаются попасть в квартиру.
Как сообщало 14 июня ИА Регнум, мужчина забаррикадировался в квартире одного из домов на юго-западе Москвы. Вместе с ним в жилище находятся дочь и жена, на которых он напал.