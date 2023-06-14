Афины , 14 июня, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Экономическая война, которую ранее объявил России коллективный Запад, в данный момент перерастает в настоящую войну, влияющую на все страны мира, однако Москва справилась с трудностями. Об этом 14 июня заявил экс-советник премьер-министра Греции по вопросам отношений с Россией и Восточной Европой Димитрис Веланис.

ИА REGNUM Россия

«Экономическая война идёт уже грубо, и она уже переходит от экономической к настоящей войне», — привело его слова РИА Новости.

Бывший советник премьер-министра отметил, что примером этого является подрыв газопроводов «Северный поток», так как он осуществлялся с использованием военных средств, и многие другие случаи.

«Безусловно, этот шквал, штурм санкций влияет на экономику и на направления её развития. Но как признают все серьёзные западные аналитики и экономисты, Россия успешно преодолела барьеры», — сказал Веланис.

Он уточнил, что российская сторона смогла собрать силы и сделать множество внутренних изменений, а также объявила импортозамещение и развивает сектора своей экономики, где ранее принимали участие западные страны.

«Может и с проблемами, но без западных партнёров. По оценкам, западные партнёры потеряли уже полтора триллиона долларов прибыли на российском рынке», — пояснил эксперт.

Также Веланис указал, что развязанная западными странами экономическая война мешает всему миру и в том числе России.

«Но Россия находит новые решения для своей экономики. И, конечно, такая большая страна с такими большими богатствами преодолеет эти трудности», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава минфина США Джанет Йеллен заявила, что американские санкционные меры против России мотивируют другие государства мира изыскивать альтернативу доллару. Она добавила, что считает, что доллар пока ещё остаётся доминирующей валютой в мировой экономике. Из-за этого, по словам Йеллен, большая часть стран мира пока не может найти пути обхода использования американской валюты.