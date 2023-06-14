Каир, 14 июня, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Египет подал заявку на вступление в БРИКС, сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Египет

«Египет подал заявку на вступление в группу БРИКС, потому что одно из начинаний, которым занимается сейчас БРИКС, — это максимальный перевод торговли на альтернативные валюты, будь то национальные или же создание некой совместной валюты. Египет это очень интересует», — сказал посол в интервью ТАСС.

БРИКС представляет собой на данный момент межгосударственное объединение, состоящие из пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.

В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что многие страны проявляют заинтересованность во вступлении в БРИКС. По его словам, на тот момент число стран — возможных кандидатов достигало 16.

Замминистра добавил, что никаких ограничений для стран по мере их присоединения к БРИКС не будет «с точки зрения того, где, в чём, в каком формате, в каком качестве и объёме они участвуют». При этом он подчеркивал, что желающие вступить в объединение страны не должны иметь отношения к санкциям против России.

8 июня «Известия» сообщили, что Москва поддерживает кандидатуру Саудовской Аравии на присоединение к БРИКС.

По последним данным, присоединиться к БРИКС хотят Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Алжир, Египет, Бахрейн и ОАЭ.