Москва, 14 июня, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Чрезвычайное происшествие (ЧП) в Херсонской области, которое произошло после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, отнесено к чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. Об этом 14 июня заявил глава МЧС России Александр Куренков, его слова привела пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

Отмечается, что ранее Куренков провёл заседание правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Также указывается, что, согласно действующему законодательству, сумма ущерба от ЧС в Херсонской области (по данным МЧС России — свыше 1,2 млрд рублей) является основанием для федерального уровня реагирования.

«Отнести обстановку, сложившуюся на территории Херсонской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования», — сказал глава ведомства.

Уточняется, что координацию работ по ликвидации ЧС будет вести правительственная комиссия.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо доложил президенту Владимиру Путину, что власти региона провели необходимую работу по ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС, ввиду чего нужно обеспечить санитарную безопасность в зоне ЧС. Глава области уточнил, что регион пережил крупнейшую катастрофу с минимальными жертвами благодаря хорошо организованной работе.

ВСУ разрушили Каховскую ГЭС обстрелом в ночь на 6 июня. Начавшийся в результате этого неконтролируемый сброс воды привёл к затоплению более 30 населённых пунктов в Херсонской области. После этого эвакуировали свыше 7 тыс. человек.