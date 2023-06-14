Москва, 14 июня, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Правительство России расширило перечень пунктов пропуска, где предоставляется услуга tax free, сообщила пресс-служба кабмина.

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«Иностранные туристы смогут вернуть НДС за купленные товары ещё в восьми пунктах пропуска», — говорится в сообщении.

Услуга tax free будет предоставляться теперь в Кяхте, Улан-Удэ, Забайкальске, Чите, Красноярске, Краскино, Благовещенске и Иркутске. Решение поспособствует росту занятости в сфере туризма и розничной торговли, а также увеличению предпринимательской активности и объема производства товаров, востребованных у иностранных туристов.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как сообщало ИА Регнум, основные положения закона о создании на территории России системы tax free вступили в силу 1 января 2018 года. Система предполагает возврат иностранцам НДС на купленные в стране товары. В России ставка НДС достигает 20%. Минпромторг в 2021 году продолжил эксперимент по внедрению системы tax free в стране до конца 2022 года, а также предложил распространить систему ещё на пять российских регионов — Амурскую, Владимирскую, Иркутскую, Псковскую области и Камчатский край.