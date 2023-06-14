Москва, 14 июня, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил принять меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны, сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как следует из опубликованного перечня, президент поручил правительству принять меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство страны для обеспечения безопасной их эксплуатации.

Глава государства поручил рассмотреть вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части, касающейся систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению дронов.

Доклад по проделанной по этому вопросу работе правительство должно подготовить до 1 сентября 2023 г. и затем отчитываться каждые полгода.

Кроме того, Путин поручил правительству до 15 июля принять меры по обеспечению участия госкорпорации «ВЭБ․РФ» в финансировании проектов по срочной разработке передовых технологий, в том числе в области БПЛА. Принципы и условия такого участия нужно закрепить в нормативных правовых актах.

Президент поручил правительству и организации «Платформа Национальной технологической инициативы» принять меры для популяризации проектирования, производства и эксплуатации беспилотников. Доложить о проделанной работе главе государства должны до 1 августа 2023 г.

В конце января Путин поручил правительству до 15 февраля создать комиссию, которой поручено заниматься темой разработки, производства, сертификации и эксплуатации беспилотников, а также средств защиты от их противоправного применения.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля появилась официальная информация о создании такой комиссии премьер-министром Михаилом Мишустиным. Теперь эта структура работает на постоянной основе.