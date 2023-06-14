Рига, 14 июня, 2023, 10:37 — ИА Регнум. На пункте пропуска Виентули в Латвии выстраиваются очереди из граждан Украины и Молдавии, которые хотят въехать в Россию, сообщил портал LSM.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Люди стоят в очереди, часто по два дня», — сказал исполнительный директор Управления пограничного и иммиграционного контроля Госпогранслужбы Александр Шалаев.

По данным портала, на прошлой неделе начал работу пункт по оказанию помощи украинским гражданам, которые высказали желание вернуться домой, на новые российские территории. Также среди желающих въехать в Россию было много граждан Молдавии.

В погранслужбе утверждают, что очереди возникли еще в конце мая из-за якобы медленной проверки российскими службами въезжающих.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил об ухудшении отношения поляков к беженцам с Украины и пояснил, что это произошло в том числе потому, что многие прибывающие в страну украинцы предпочитают говорить по-русски. Он привёл данные весеннего опроса общественного мнения, его результаты подтверждают, что отношение к украинцам у жителей Польши меняется на негативное. По данным властей, в стране остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего там проживают 2,3 миллиона.