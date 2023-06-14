Херсон, 14 июня, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Руководство Херсонской области провело необходимую работу по ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС, теперь важно обеспечить санитарную безопасность в зоне чрезвычайной ситуации. Об этом врио главы региона Владимир Сальдо доложил президенту Владимиру Путину, написал он 14 июня в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Доложил президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину об активной и слаженной работе спасателей, военных, местных властей и специалистов всех задействованных министерств и ведомств при ликвидации последствий аварии на Каховской ГЭС», — сообщил Сальдо.

Он отметил, что регион пережил крупнейшую катастрофу с минимальными жертвами благодаря хорошо организованной работе. Сальдо подчеркнул, что это заслуга всех участников ликвидации, проявление силы русского духа.

После схода воды предстоит новая работа — обеспечить санитарную и экологическую безопасность в зоне ЧС, отметил Сальдо и добавил, что Путин пообещал привлечь войска химической защиты. У этих войск есть необходимое оборудование. Врио губернатора выразил уверенность в выполнении этих задач в кратчайшие сроки.

«Подтопленные территории будут полностью восстановлены», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, Сальдо ранее заявил о снижении практически до нулевого уровня воды в Алёшках и Голой Пристани — населённых пунктах, затопленных в результате подрыва ВСУ Каховской ГЭС. Пятиметровый уровень воды сохраняется в Новой Каховке.

Удар по Каховской ГЭС украинская сторона нанесла 6 июня. В результате затопления населённых пунктов в Херсонской области 17 человек погибли, ещё 86 пострадали. Жителям пострадавших районов руководство региона выплачивает компенсации.