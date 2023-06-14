Санкт-Петербург, 14 июня, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов предупредил россиян, что в последнее время мошенники начали чаще отправлять гражданам через социальные сети и мессенджеры поддельные документы, включая удостоверения сотрудников банков, сообщили 14 июня РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Один из способов <…> отправка клиенту через мессенджер поддельных документов, которые якобы подтверждают то, что говорит злоумышленник», — рассказал Кузнецов в интервью агентству.

В качестве примера он привел удостоверение о подтверждении личности сотрудника банка.

По его словам, эта мошенническая схема не новая, речь идёт лишь о новых разновидностях. От потенциальной жертвы по-прежнему требуют перевести сбережения на «безопасный счет», но отныне мошенники готовы даже предоставить липовые документы.

Как сообщало 14 июня ИА Регнум, личные данные у почти 80 миллионов граждан России удалось похитить русскоязычным интернет-мошенникам. По словам зампреда правления Сбербанка, в теневом интернете доступны сервисы, которые находятся в «облаках» и фактически являются уже готовыми кол-центрами с личными данными граждан. В таких базах находятся данные около 80 млн человек, а количество украденных строк превышает 500 миллионов.

Также на территории России резко возросло и достигло 8,6 млн в сутки количество попыток телефонного мошенничества в отношении физических лиц. Злоумышленники по-прежнему используют схему с переводом или взносом на «безопасный счет». На этот вид мошенничества приходится 77% всех подобных попыток.