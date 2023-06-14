Вашингтон, 14 июня, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Западные страны недооценили возможности российских войск, и в результате этого ВСУ потеряли большую часть поставленных им американских БМП Bradley. Об этом 14 июня написал портал InfoBRICS.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Авторы статьи отмечают, что ВСУ продолжают своё наступление, однако практически не достигли никаких видимых успехов и при этом в соцсетях появились кадры сожжённых немецких танков Leopard и БМП Bradley, ранее поставленных украинским военным.

«По этой причине некоторые эксперты предсказывают поражение Украины и очередной геополитический провал НАТО», — говорится в публикации.

Издание называет две причины просчёта коллективного Запада в этом случае: невысокое мнение Киева и его союзников по Североатлантическому альянсу о возможностях Вооружённых сил России, а также нереалистичные ожидания от предоставленных ВСУ подготовки и оборудования НАТО.

Также автор статьи уточняет, что к унизительной потере украинскими войсками большей части названных БМП привела ставка альянса и Украины на то, что у России наблюдается нехватка военного потенциала, у её командующих — необходимой связи для координации сложных операций, а у простых солдат — нехватка подготовки и морального духа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что западные страны начинают признавать огромный урон ВСУ в живой силе и технике, о чём 10 июня написало издание Politico. Позднее американский телеканал CNN сообщил, что Вооружённые силы России уничтожают колонны с бронетехникой, переданной Киеву коллективным Западом. А до этого неназванный европейский чиновник рассказал агентству Bloomberg, что «некоторое продвижение» украинской армии в южном направлении сопровождается серьёзными потерями в вооружениях.