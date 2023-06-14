Москва, 14 июня, 2023, 09:54 — ИА Регнум. У России есть моральное право уничтожить кабели связи Запада на дне Атлантики, поскольку доказана причастность западных стран к подрыву «Северных потоков», написал 14 июня зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

The Official CTBTO Photostream Коммуникационный кабель на дне океана

«Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве «Северных потоков», то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана», — написал Медведев.

13 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос о причастности США к подрывам СП и СП-2, посоветовала журналистам обратиться в ЦРУ за разъяснениями.

В МИД РФ назвали это нежелание комментировать тему очередным подтверждением версии о вине США в подрыве трубопроводов.