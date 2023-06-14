Братск, Иркутская область, 14 июня, 2023, 09:36 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту массового отравления после посещения кафе в Братске возбудили следователи. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 13 и 14 июня в больницы Братска обратились свыше 35 человек после употребления в пищу шаурмы в одном из городских кафе. На данный момент 11 из них, включая пятерых детей, госпитализировали с диагнозом «острая кишечная инфекция».

Также указывается, что на место происшествия выехали следователи, полицейские, а также сотрудники городского Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии. Специалисты взяли пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники, а следователи изъяли гриль-печи и документацию персонала кафе.

«Все работники направлены на бактериологическое исследование. Проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается», — заключается в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что десять человек в Братске попали в больницу после того, как посетили одно из городских кафе. Глава региона уточнил, что все остальные пострадавшие лечатся амбулаторно и находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.