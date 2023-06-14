Глушковский район, Курская область, 14 июня, 2023, 09:21 — ИА Регнум. Повреждения получили технологические линии на спиртзаводе в посёлке Тёткино (Курская область), написал 14 июня глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

По словам губернатора, ВСУ обстреляли утром граничащие с Украиной населённые пункты Глушковского района.

«В посёлке Тёткино на спиртзаводе разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение», — сообщил Старовойт.

Он добавил, что сёла Попово-Лежачи и Коровяковка также обстреляны ВСУ. В этих населённых пунктов разрушений нет.

13 июня утром Старовойт сообщил об обстрелах Тёткино и посёлка Глушково со стороны ВСУ. В Тёткино два дома получили повреждение, в Глушково также пострадали несколько домов.