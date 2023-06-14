Братск, Иркутская область, 14 июня, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Десять человек в Братске оказались в больнице после того, как посетили одно из кафе. Об этом 14 июня сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Массовое отравление в Братске. Десять человек госпитализировали после посещения кафе», — написал он.

Глава региона уточнил, что в это число входит пять детей, которых госпитализировали в Братскую детскую клиническую больницу, и отметил, что взрослых направили в инфекционное отделение больницы №5.

Также Кобзев указал, что первый вызов поступил утром 13 июня, после чего было ещё свыше десяти звонков в службу скорой помощи.

Он добавил, что все остальные отравившиеся лечатся амбулаторно, пребывают в состоянии легкой и средней степени тяжести и медики оказывают им всю необходимую помощь.

Кроме того, губернатор отметил, что все данные по этому инциденту передали в региональное управление Роспотребнадзора, чтобы разобраться в причинах массового отравления и установить виновных в нём.

«Держу ситуацию на личном контроле. Также положение дел в Братске отслеживают специалисты Иркутского областного центра медицины катастроф», — заключил Кобзев.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня в городе Верхней Пышме Свердловской области зафиксировали случаи массового отравления детей в столовой школы № 33. У всех отравившихся наблюдались схожие симптомы: рвота, диарея и высокая температура. Деятельность дневных лагерей, где выявили случаи отравлений, была приостановлена.