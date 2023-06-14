Луганск, 14 июня, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Десантники украинской армии произвели миномётный обстрел позиции своих же сослуживцев около Серебрянского лесничества в ЛНР из-за конфликта, который возник на почве ротации. Об этом 14 июня сообщил в своём Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как указал эксперт, 95 десантно-штурмовая бригада ВСУ с позиций у Серебрянского лесничества обстреляла из миномётов позиции другого украинского подразделения со «свежими силами».

«Удар из 120-миллиметровых миномётов был преднамеренным и наносился из-за конфликта, связанного с ротационными мероприятиями», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко рассказал, что российские войска обнаруживают следы приёма наркотических анальгетиков у большей части ликвидированных на луганском направлении в зоне СВО военных украинской армии. По его словам, такие препараты наличествуют практически в каждой индивидуальной аптечке солдат ВСУ.

Также 31 мая снайпер «Южной» группировки ВС России заявил, что у украинских военных порой наблюдается отсутствие инстинкта самосохранения. Он предположил, что, вероятно, это связано с приёмом соответствующих препаратов, так как такое поведение для человека ненормально.