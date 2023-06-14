Москва, 14 июня, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Десять добровольческих формирований подписали контракты с Минобороны РФ, сообщили 14 июня в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM

Минобороны сообщило, что контракты заключили в рамках реализации инициативы российского руководства о повышении роли формирований добровольческого корпуса в ходе СВО.

Контракты с Минобороны подписали командиры формирований. Комментируя это событие, генерал-лейтенант Владимир Алексеев отметил, что личный состав добровольческих формирований принял это решение «с большим одобрением».

«Разумеется, добровольческие формирования пришли воевать не за деньги, не за льготы и выполняли свои задачи качественно и без этого решения», — отметил Алексеев.

Он добавил, что решение заключить контракт с Минобороны добровольческие формирования приняли, увидев заботу государства, понимая, что их ратный труд оценивается очень высоко. Теперь у них появился дополнительный стимул.

12 июня Минобороны сообщило о том, что в рамках реализации приказа главы ведомства Сергея Шойгу об определении порядка организации служебной деятельности добровольческих организаций подписало первый контракт с добровольческим отрядом «Ахмат».

Этот документ регулирует деятельность добровольческих подразделений в зоне СВО и даёт возможность распространить льготы и меры социальной защиты на добровольцев и членов их семей.

13 июня Минобороны сообщило о контракте ещё с семью добровольческими формированиями. По словам Алексеева, контракт с ведомством подписали три бригады и четыре отдельных отряда.