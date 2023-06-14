Москва, 14 июня, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала принятие Конгрессом США резолюции с требованием к России освободить обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Она написала об этом 14 июня в своём Telegram-канале.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

Дипломат назвала резолюцию смешной, так как в ней содержится призыв ко всем американским должностным лицам поднимать вопрос о Гершковиче «при любом контакте с российскими властями».

«При каком контакте? «Всем должностным лицам США» контакты с Россией буквально запрещены администрацией Байдена. Смешно, что американский конгресс не в курсе», — написала она.

Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта 2023 года по обвинению в шпионаже сотрудники ФСБ России. По их информации, американский журналист собирал сведения об одном из российских государственных предприятий военно-промышленного комплекса.

Лефортовский суд Москвы 23 мая продлил срок ареста Эвану Гершковичу. В суде уточнили, что журналист будет находиться под стражей до 30 августа.

Затем, 14 июня, палата представителей США приняла резолюцию с требованием к России немедленно освободить журналиста, которого обвиняют в шпионаже. Также конгрессмены призвали администрацию американского президента Джо Байдена всерьёз заняться вопросом освобождения Гершковича.