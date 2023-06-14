Хабаровск, 14 июня, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Тело третьего рыбака, пропавшего в Николаевском районе в Хабаровском крае, обнаружили спасатели во время поисковых работ, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Andshel Амур

Тело смогли найти, используя вертолет Хабаровского авиационно-спасательного центра ведомства. К месту обнаружения направили лодку со спасателями и полицейскими.

Тело уже достали из воды и передали правоохранительным органам. Всего сотрудники МЧС в ходе поисков обследовали более 1,3 тыс. кв. км местности и 115 км береговой линии.

Группа рыбаков пропала в районе мыса Субботина, где 30 мая на берегу реки Амур обнаружили катер. Через некоторое время в ходе спасательной операции нашли тела двоих пропавших.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Долинском районе на острове Сахалин от берега оторвалась льдина с 18 рыбаками. Шесть из них смогли самостоятельно вернуться на сушу. Еще 12 рыбакам потребовалась помощь спасателей, которые доставили людей к берегу.